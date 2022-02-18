В пироге нашли волос. Фото: "Flamp"

Жительница Новосибирска нашла волос в пироге. Она заказала доставку в одной из известных фирм в городе. Претензий к времени доставки и курьеру у нее нет. Когда женщина начала открывать один из них, то увидела там волос.

— В малиновом пироге нашли два темных волоса. Написала именно потому что сам факт попадания волос в еду по идее должен быть исключен соблюдением правил дресс-кода работников кухни, обязывающим убирать волосы под колпак. В данном случае первый волос простила, а второй — это уже система, — говорит женщина.

На сайте сибирячка оставила номер заказа и попросила принять меры в отношении работников кухни.

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