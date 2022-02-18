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Общество18 февраля 2022 10:40

Бывшим губернаторам Новосибирской области повысили выплаты

Они будут получать около 50 тысяч рублей
Мария ГРИГОРЯН
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Они будут получать около 50 тысяч рублей.

Они будут получать около 50 тысяч рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывшие губернаторы Новосибирской области теперь будут получать повышенные выплаты как почетные жители. Также деньги получат их вдовы и вдовцы, если повторно не вступали в брак. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

— Осуществлять с 1 января 2022 года индексацию на индекс потребительских цен за 2021 год: ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный житель города», установив его в размере 49198 рубля, — говорится в документе.

В список почетных жителей включены 42 человека, они будут получать около 50 тысяч рублей. Так, например, в 2019 году они получали 41,9 тысячи рублей, в 2020 году 43,1 тысячи рублей, а в 2021 году 45,5 тысячи рублей.

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