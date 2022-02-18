Рабочий судится с троллейбусным депо за взрыв колеса в Новосибирске

Лопнувшее колесо от троллейбуса шокировало рабочего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирец подал в суд на «Горэлектротранпорт» за взрыв колеса в троллейбусном депо. Инцидент случился 27 декабря 2017 года.

— Мне прикатили колесо от троллейбуса, оно было слабо накачано. Когда накачал — услышал, что воздух шипит и стал искать прокол. Выкатил колесо, оно шипело — и неожиданно взорвалось, отбросив меня на шимонтажку. Вызвали «скорую помощь», меня увезли в больницу, — рассказал бывший ремонтник «ГЭТ» в иске.

Мужчина провел в больнице и на больничном четыре месяца, пришел на работу — там его убедили уволиться по собственному желанию. После взрыва у рабочего проявилось психическое расстройство, что подтвердила экспертиза.

— На предприятии провели проверку и утверждали, что работник сам виноват. Ему оплатили только больничный лист. В апреле 2021 года потерпевший подал иск в суд и потребовал миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

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