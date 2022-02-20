Жительница Новосибирска пожаловалась на некачественное лечение онкобольной мамы

Сибирячка пожаловалась, что ее маме в больнице грубо достали катетер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибирячка пожаловалась на грубое обращение с мамой во время химиотерапии в одной из городских больниц. Девушка опубликовала жалобу на сайте отзывов Flamp:

— Сегодня моя мама впервые попала на химиотерапию в это заведение. Медсестра умудрилась задуть ей все вены на обеих руках. Мало того, лечащий врач вынула катетер так, что кровь лилась как из крана. Когда я ее забрала у нее все брюки залиты кровью были, — рассказала сибирячка.

Дочь уточнила, что теперь будет отправлять пожилую мать только с сопровождением. Также заявительница готова обратиться с жалобой в соответсвующие органы.

Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в минздрав Новосибирской области по факту инцидента.

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