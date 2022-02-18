Кожура была в еде. Фото: "Flamp"

Новосибирец нашел кожуру от семечки в бифштексе. О неприятной находке мужчина написал на сайте «Flamp».

— Борщ просто никакой — пересоленная жидкость с непонятными ингредиентами, одинокий кусок подобия мяса с хрящем, сметану зачем-то плюхнули в контейнер с гренками. Она там естественно вся размазалась, по таре и гренкам, пришлось соскребать со стенок, — пишет мужчина на сайте.

Он отметил, что бифштекс, который заказал был пересолен. Ну и «бонусом» стала семечка от кожуры.

Жители Новосибирска не первый раз уже удивляются находкам в еде. На днях сибирячка нашла лезвие в бургере, купленном в торговом центре.

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