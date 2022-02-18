В Новосибирск придет потепление до -2 градусов

В Новосибирске обещают потепление. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирск в ближайшие несколько дней придет ощутимое потепление. По прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха поднимется вплоть до -2 градусов.

— На выходных 19 и 20 февраля в Новосибирске ожидается пасмурная погода. В субботу возможен небольшой снег, в воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха будет удерживаться в среднем в районе -4…-8 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В понедельник же, 21 февраля, днем в Новосибирской области потеплеет до -2…-4 градусов.

Сервис Яндекс.Погода, в свою очередь, дает сибирякам чуть менее оптимистичный прогноз. В выходные местные синоптики обещают температуру в районе -6…-10 градусов. А в понедельник — -4…-8 градусов.

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