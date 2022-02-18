В Новосибирске убрали из списка туристических мест барахолку

Ранее барахолку вносили в список туристических мест.
Фото: Павел КЛОКОВ
В Новосибирске барахолку убрали из списка обязательных туристических мест. Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами.
— Это один из проектов, направленных на улучшение туристической привлекательности. В тестовом режиме сейчас сайт работает. Есть какие-то пожелания, предложения к тем или иным объектам, которые стоит внести или отказаться от них, пока идет обсуждение, — пояснил мэр.
Пока идет обсуждение, по итогам которого окончательно будет принят и утвержден формат сайта. Поэтому список туристических мест может как дополняться, так и сокращаться.
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