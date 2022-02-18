В лесу под Новосибирском мигрант оборудовал тайник с 5-ю килограммами наркотиков.

В лесу под Новосибирском 20-летний мигрант оборудовал тайник, в котором хотел припрятать 5 килограммов синтетики. Его поймали полицейские. Известно, что иностранец распространял наркотики на территории региона через Интернет.

— В схроне находились полиэтиленовые пакеты с кристаллообразным веществом. Вещество изъяли и направили на экспертизу. Исследование показало, что это — синтетический наркотик массой около 5 килограммов, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

На мигранта завели уголовное дело. Его отправили в СИЗО на время следствия. Полицейские сейчас устанавливают каналы, по которым он получал наркотики в Новосибирскую область.

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