Сибирячка спасла мужа от приступа на трассе под Новосибирском

Мужчину с приступом увезли на "скорой" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибирячка Наталья ищет людей, которые помогли спасти ей мужа на трассе в Тогучинском районе. Инцидент случился днем 11 февраля около села Карпысак в Тогучинском районе.

— Мы после покупки авто возвращались с поселка Горный в Искитимский район. Мужу стало плохо за рулем, он потерял сознание. Я сидела на пассажирском сидении впереди и своими силами остановила машину. Ехавшая за нами машина остановилась, после того, как я начала сигналить, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Мужчина с женщиной открыли двери и предположили, что у мужа приступ эпилепсии. Они вызвали «скорую», пока жена не отходила от мужа.

— Мужу было очень плохо, болела голова, рвало. Приехавшая скорая диагностировала острое нарушение мозгового кровообращения, судороги. И я очень благодарна тем людям, которые остались неравнодушны к нашей беде на трассе, — сказала Наталья.

Уважаемые читатели! Если среди вас есть свидетели этого инцидента, напишите в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03, мы передадим ваши контакты Наталье.

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