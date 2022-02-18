«Это кто такой щедрый?»: депутат усомнился в стоимости проданного новосибирскими чиновниками Хендая

Автомобиль по описания находится в хорошем состоянии. Фото: "Дром"

Новосибирский депутат горсовета и общественный деятель Ростислав Антонов усомнился в стоимости выставленного на продажу местными чиновниками "Хендая". Сначала сумму на автомобиль увеличили на 136 тысяч рублей.

— В январе 2022 года Начальник департамента земельных и имущественных отношений Г.В. Жигульский сообщает о продаже МАУ «Центр спортивной подготовки «Заря» автомобиля за 614 554 рублей. А уже через пару недель этот же автомобиль появляется на «Дроме» у перекупа за 750 000 рублей. У меня в этой связи всего один вопрос, а с чего это у нас муниципалитет такой щедрый? — пишет депутат.

К слову, сейчас сумма автомобиля выросла еще на 15 тысяч. Теперь ее цена составляет 765 тысяч рублей. Сама платформа оценивает стоимость машины в 810 тысяч рублей.

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