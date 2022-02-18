За сутки в Новосибирске поймали девять воров: они обчистили магазины более чем на 100 тысяч рублей

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Первый серийный воришка был пойман бойцами ГБР-74 Агентства Безопасности в 12.55 на улице Б. Богаткова. Молодой человек уже не раз был замечен за кражей кофе и шоколада, теперь кофеману придется возместить магазину весь нанесенный ущерб.

В 14.35 экипаж ГБР-75 прибыл по сигналу тревожной кнопки на улицу 1905 года. Там были задержаны двое мужчин, пытавшихся украсть из супермаркета товара на сумму 20 тысяч рублей. Сейчас устанавливается их причастность к другим хищениям.

Давать показания полицейским пришлось женщине-рецидивистке, задержанной ГБР-79 в продуктовом магазине на улице Героев Революции в 15.30. Во избежание судебного преследования ей придется заплатить 10 тысяч рублей за ранее совершенные хищения.

Еще 10 тысяч рублей за украденные товары должен будет заплатить 40-летний мужчина, задержанный охранником ГВАРДИИ в магазине на улице Гоголя в 17.50.

Неудачей обернулась попытка украсть бутылку дорогостоящего алкоголя двумя молодыми людьми в поселке Кольцово. В 20.43 экипаж ГБР-79 Агентства Безопасности задержал воров при попытке покинуть магазин, после чего передал их сотрудникам полиции. Общий ущерб предыдущих набегов злоумышленников составил не менее 50 тысяч рублей - и это только в одной розничной сети. Теперь алкожуликам придется рассчитаться дважды - и с магазином, и с Уголовным кодексом.

Также Агентством Безопасности ГВАРДИЯ были пресечены хищения в супермаркетах в Затулинском жилмассиве и в районе ОбьГЭС.