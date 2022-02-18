5 319 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области за сутки

За то же время умерли еще 15 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 319 человек, в том числе 797 детей.

— Общее число заболевших составило 171 199 человек, из них — 22 907 детей. Выздоровели за сутки 788 пациентов, общее число выздоровевших — 83 440, — сообщает оперштаб.

Умерли еще 15 человек: шестеро мужчин от 68 до 82 лет и восемь женщин от 67 до 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 853 человека.

В отделениях реанимации находятся 328 человек, из них 48 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 817 человек, в том числе 155 детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.