Под Новосибирском 52-летний мужчина искромсал ножом приятеля.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Кровавая история произошла в Сузунском районе Новосибирской области в селе Мереть. Пьянка двух приятелей обернулась там преступлением. По факту ЧП в СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
— Следствие установило, 16 февраля 2022 на улице Чкалова два приятеля распивали спиртное. В ходе застолья приятели поссорились. Один из них пришел в ярость и набросился на друга с ножом. Он нанес ему множественные удары в область жизненно-важных органов, а потом позвонил в «скорую», заявив, что к расправе не причастен, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
Искромсанного ножом сибиряка без сознания госпитализировали. Но врачи не смогли его спасти — слишком серьезными оказались раны. Как пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области, ножевые ранения были в области груди и живота.
Злоумышленника задержали. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Агрессора намерены отправить в СИЗО.
Вину в содеянном он уже признал.
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