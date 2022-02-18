Мальчики во всем сознались. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области третьеклассник с другом ограбили пенсионера. Инцидент произошел в городе Тогучин.

— Третьекласснику 11 лет, а его другу 14 лет. Они подошли к дому 63-летнего мужчины, выставили окно и проникли вовнутрь. Уже там они нашли кошелек с банковской картой и наличными, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, на карте было 8 тысяч рублей, а в самом кошельке лежала 1000 рублей. Школьников удалось поймать и они дали признательные показания.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.