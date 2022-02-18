Под Новосибирском водитель «Тойоты» погиб, на скорости врезавшись в внедорожник. Фото: ГИБДД по НСО.

Стало известно об очередном страшном ДТП, которое случилось под Новосибирском. На этот раз речь об аварии, которая произошла 17 февраля в Тогучинском районе области, на 136 километре трассы К-19Р. Там столкнулись две «Тойоты»: легковая и внедорожник. Один из водителей погиб

— Около 13 часов 45 минут на территории Тогучинского района в районе 136 км автодороги К-19Р

«Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем

TOYOTA CAMRY, который ехал в сторону Новосибирска, вылетел на встречку, где столкнулся с внедорожником TOYOTA LАND CRUSER PRADO. Им управлял водитель 1974 года рождения, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.

Авария стала фатальной для водителя «Тойота Камри» — он от полученных травм умер на месте ДТП. Водитель внедорожника получил различные травмы — его госпитализировали.

Ранее КП-Новосибирск писала об аварии в Татарском районе — там погибла целая семья. Также сообщалось о столкновении двух «Мазд» в Искитимском районе области — там погибли два человека.

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