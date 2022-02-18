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Происшествия18 февраля 2022 7:02

В Новосибирске суд обязал 20-летнего парня, севшего за руль без прав, заплатить сбитому пешеходу

Когда случилась авария, водитель был еще подростком
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Подросток вел автомобиль без прав

Подросток вел автомобиль без прав

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске молодой лихач заплатит за сломанную ногу пешехода на Затулинке. Подробности решения от 17 февраля рассказали в прокуратуре Кировского района.

ДТП произошло 26 февраля 2020 года. По данным следствия, молодой водитель без прав сел за руль «ВАЗ-2106» и ехал по улице Петухова.

— 17-летний гражданин проехал на красный сигнал светофора и сбил переходящего дорогу 57-летнего мужчину. Потерпевший упал от удара и был доставлен в больницу с с сотрясением мозга и переломом левой ноги. Это было расценено как легкий вред здоровью, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Кировского района Анастасия Руденко.

Суд назначил виновнику ДТП штраф, а потерпевший подал иск о компенсации морального вреда, который был удовлетворен частично. Решение суда не вступило в законную силу.

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