Новосибирец потерял почти 4 миллиона, вложившись в криптовалюту

Мужчина вложил в фирму 3 миллиона 800 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирец инвестировал больше 3 миллионов рублей в фирму «Финико» и остался без них. Напомним, что «Комсомолка» ранее писала об этой организации. «Финико» предлагала выгодные инвестиции в криптовалюту. Обещала до 30% прибыли в месяц.

— Житель Новосибирской области зарегистрировался на площадке этой компании и вложил туда 3 миллиона 807 тысяч рублей. Основатель фирмы обещал ему автоматическую генерацию прибыли. В итоге, фирма прекратила свою деятельность, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как оказалось основатель организации жил в Казани и там его арестовали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».

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