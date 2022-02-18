Жительнице Новосибирска по телефону провели пальпацию и 16 курсов химиотерапий

В карту сибирячки вписали данные другого пациента. Фото: Ксения Высотина

Жительница Новосибирска Елена Бердникова заболела коронавирусом и вызвала на дом врачей, но никто так и не приехал. Ее стали консультировать дистанционно — и в суматохе вписали в амбулаторную карту данные других пациентов.

— Случайно дали мне карточку на руки, там много про себя узнала, о чем и не думала, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

Сибирячка в одиночку тяжело переболела ковидом за две недели, а потом пришла в поликлинику закрывать больничный. Из своей амбулаторной карты она узнала, что к ней два раза приезжали врачи, и даже проводили пальпацию (прощупывание) живота.

Более того, врачи неожиданно поставили ей страшный диагноз — онкологию. По словам Елены, в записи было указано, что она проходила 16 курсов химиотерапии, хотя на деле никакой онкологии у нее, к счастью, нет.

Оказалось, что информацию напутал медработник, который консультировал Бердникову онлайн. Он случайно скопировал в карту Елены историю болезни другого пациента вместе с шаблонными данными про коронавирус.

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