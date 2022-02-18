В Новосибирске красная «Тойота» столкнулась с автобусом № 18. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 18 февраля, в центре Новосибирска красная «Тойота» столкнулась с автобусом № 18. Авария произошла на перекрестке Красного проспекта с улицей Державина. Кадры с места ЧП появились в соцсети.

— Водитель хэтчбека Toyota Passo Sette двигался по Красному проспекту и поворачивал налево на Державина. Красный автомобиль уже практически пересек главную улицу города и на автобусной полосе столкнулся с автобусом №18, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Инцидент прокомментировали в ГИБДД по Новосибирску. По данным полиции, в аварии никто не пострадал.

— Предварительно в данном усматривается материальный ущерб, никто из участников аварии, а также пассажиров общественного транспорта не пострадал. На месте работают инспекторы ГИБДД, — уточнили в Госавтоинспекции по городу Новосибирску.

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