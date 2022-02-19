Погода в Новосибирске на 19 февраля 2022 года: хмурое небо и снегопад

На выходных будет пасмурная, но теплая погода. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Новосибирске на 19 февраля 2022 года: синоптики обещают затянутое облаками.

— Ночью температура в Новосибирске составит -7…-9 градусов с небольшим повышением к утру. Днем будет -4…-6. Будет небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем ненадолго выглянет солнце. Порывы юго-западного ветра достигнут 14 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью -9…-14 градусов. Днем будет около -3…-8 градусов. Будут метели, днем по западу региона пройдет местами небольшой снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.