В Новосибирске 50% компаний отказались от корпоративов на 23 февраля и 8 марта

Половина компаний Новосибирска не будут отмечать гендерные праздники.
Фото: Мария АНАНОВА
В 2022 году половина новосибирских работодателей решили не отмечать в своих компаниях гендерные праздники. Об этом сообщают аналитики сервиса SuperJob.
— В Новосибирске 50% представителей компаний и сами работодатели ответили, что не планируют в этом году проводить корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 Марта, 21% сказали, что, наоборот, будут отмечать непременно два праздника, — уточнили в SuperJob.
Отмечать праздники будут 43% работодателей Новосибирска. Из них 23% отметят обе даты по очереди, а 12% компаний подготовят один общий корпоратив. При этом чаще всего новосибирцы отвечали, что не пойдут в ресторан, а просто попьют чай с коллегами в офисе.
Интересно, что в Новосибирске нашлось больше желающих отметить День защитника Отечества и 8 марта на работе, чем в Санкт-Петербурге и Москве.
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