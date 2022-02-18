Жительница Новосибирска пожаловалась на шумный вывоз снега по ночам в Академгородке. Фото: "АСТ-54".

Жительницу Новосибирска возмутил ночной вывоз снега в Академгородке. Своим негодованием по поводу происходящего женщина поделилась в соцсетях. При этом предпочла быть анонимной. Судя по всему, горожанка провела личное расследование по поводу шумных ночных работ.

— 16 февраля в 23:00 на улице Терешковой, около дома №12А, проходил вывоз снега. На перегороженной работниками улице нет никаких дорожных знаков, закон о тишине, запрещающий проводить дорожные работы с 22:00, также не соблюдается. На всей улице ощущается соответствующий ужасный запах, — написала возмущенная женщина в «АСТ-54».

Она пошла дальше и даже нашла на сайте госзакупок контракт на выполнение работ. В техническом задании, по словам женщины, говорится, что вывозить снег должны самосвалы грузоподъемностью 15-20 тонн. Но в реальности все иначе, добавила горожанка.

— Прошу контролирующие органы и общественность уделить внимание и разобраться, как осваиваются бюджетные средства, соответствует ли грузоподъемность автомобилей той, что заявлена в контракте, — написала в паблике она.

Комментаторы возмущения сибирячки не разделили. Они уверены, что то, что снег вывозят, уже хорошо. Автору порекомендовали найти себе более интересное занятие, чем снимать по ночам самосвалы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер