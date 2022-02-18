Новый курс «Лицея» для новосибирских выпускников

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Материалы для него разработала профессор кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, почетный работник высшего профессионального образования, доктор социологических наук Марина Рыбакова.

«Лицей» - это цифровая образовательная платформа, которая позволяет ученикам 1-11 классов заниматься онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. В сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры. В дополнительный раздел «Развивающие курсы» включены занятия на развитие логики, памяти и креативности, а также лекции о современных цифровых технологиях и здоровом образе жизни.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- «Лицей» помогает школьникам удаленно заниматься с преподавателями лучших школ и вузов страны. Они рассказывают просто о сложном и умеют увлечь учеников. Знания, полученные в увлекательном и интерактивном формате, хорошо усваиваются и запоминаются надолго. И это значит, что родителям можно не беспокоиться за подготовку их детей к ЕГЭ и ОГЭ, - сказал Виталий Лапицкий, директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

«Лицей» также поможет ученикам определиться с будущей профессией. Дополнительный курс «Моя профессия» рассказывает о популярных специальностях на рынке труда: это маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Благодаря лекциям школьники смогут понять, кем им лучше стать.

Видеоуроки, конспекты, тренажеры и другой образовательный контент «Лицея» доступны по подписке за 199 рублей в месяц.