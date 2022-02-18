Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 18 февраля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 18 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Ватутина. Также затруднено движение по улицам Котовского и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».
Сложно проехать по улицам Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали площадь Лыщинского, проспект Карла Маркса и октябрьский мост.
На правобережье сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина, Кирова, Восход и Добролюбова. Кроме того, в пробке стоят водители на улице Военной.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 18 февраля, достиг 6 баллов.
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