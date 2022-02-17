Владимиру Сомсикову, тренеру новосибирского олимпийского чемпиона Евгения Подгорного, исполнилось 80 лет

Владимиру Сомсикову исполнилось 80 лет. Фото: Кадр из видео

Заслуженному тренеру России по спортивной гимнастике из Новосибирска Владимиру Сомсикову 16 февраля исполнилось 80 лет. Из его воспитанников выросло немало успешных спортсменов: в том числе и олимпийский чемпион 1996 года Евгений Подгорный. «Карелин-Фонд» при участии «Сибирского клуба гимнастики» сняли фильм в честь юбилея знаменитого и титулованного наставника, чья тренерская карьера насчитывает уже более полувека.

Родом Владимир Сомсиков из Омской области. Там же он начал заниматься спортивной гимнастикой. А в 1965 году он переехал в Новосибирск, где ему предложили пройти службу в спортивном клубе «Сибирь». Потом он еще три года он выступал за местную сборную и начал карьеру тренера.

— Я сам себе сразу поставил задачу: чтобы у меня был не один хороший гимнаст, а три-четыре. Чтобы и они развивались, и я вместе с ними мог ездить на сборы и развиваться как тренер. Но, увы, получалось не всегда все так, как я хотел. Причины бывали разные: у кого-то из ребят были проблемы со здоровьем, кому-то просто не хватало духу для больших побед. Очень сложно, порой, бывает довести спортсмена до высокого уровня. Чтобы это получилось, важно, чтобы был контакт между тренером и воспитанником, — рассказывает Владимир Сомсиков в фильме.

Сейчас Владимир Сомсиков продолжает вести активный образ жизни, занимается спортом и старается больше времени проводить со своей семьей. Со своей женой Ларисой они недавно отметили юбилей — 55 лет совместной жизни. Сын и внук Владимира занимаются хоккеем, а внучка живет во Франции.

— Я очень доволен, что мне удалось воспитать много хороших ребят, мастеров спорта. Всеми своими воспитанниками я горжусь, — говорит Владимир Сомсиков.

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