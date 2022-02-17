Парень ударил знакомого в спину.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске парень пырнул ножом друга. Инцидент произошел рано утром 15 февраля. Парни вместе пили и между ними произошла ссора.
— В итоге один из них схватился за нож и ударил друга. Ему вызвали скорую и доставили в больницу. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева под лопаткой, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сибиряка, ударившего друга задержали. Как оказалось ранее он уже был судим за грабеж.
Правоохранители начали расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер