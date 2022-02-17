Парень ударил знакомого в спину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске парень пырнул ножом друга. Инцидент произошел рано утром 15 февраля. Парни вместе пили и между ними произошла ссора.

— В итоге один из них схватился за нож и ударил друга. Ему вызвали скорую и доставили в больницу. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева под лопаткой, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сибиряка, ударившего друга задержали. Как оказалось ранее он уже был судим за грабеж.

Правоохранители начали расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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