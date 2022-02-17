Они взяли 10 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске сотрудников ДПС поймали на взятке. Инцидент произошел несколько дней назад в Ленинском районе.

— Это были два парня. Водитель дал им взятку за то, чтобы они не составляли административный протокол. Он ездил с неисправными ходовыми огнями. Мужчина отдал им 10 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 291.2 УК РФ — « Мелкое взяточничество». ДПСникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас правоохранители проводят расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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