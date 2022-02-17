Мужчина хотел купить права. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирец пытался купить права, а попался в руки мошенникам. Он увидел объявление на одном из сайтов и связался с продавцом. Была назначена встреча.

— Мужчина хотел купить права категории «Д». Встречу назначили в Кировском районе. Сибиряк передал продавцу 65 тысяч рублей, после чего продавец пропал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Мошенники используют разные уловки, чтобы завладеть чужими деньгами. К примеру, сибиряк увидел в «Инстаграм» рекламу сверла и хотел его купить. Он перевел продавцам 35 тысяч рублей, а после чего они пропали.

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