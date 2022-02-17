Новосибирец перевел мошенникам 35 тысяч рублей, пытаясь купить сверло

Новосибирец наткнулся в сети на мошенников, когда хотел купить сверло. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирец наткнулся в сети на мошенников, когда хотел купить сверло. Он увидел объявление о продаже нужного ему инструмента в соцсетях и решил приобрести.

— Мужчина увидел объявление о продаже инструмента в инстаграме, потом перешел по указанной там ссылке на сайт и перевел продавцу через мобильное приложение 35 с лишним тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Однако своей покупки мужчина так и не дождался.

Мужчина написал заявление в полицию. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

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