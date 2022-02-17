В Новосибирск могут привести подержанные вагоны метро из Москвы

Около 20 вагонов будут доставлены в Новосибирск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск могут привести поддержанные вагоны метро из Москвы. Об этом КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

— Предварительно договорились с Москвой, чтобы увеличить составность до пяти вагонов в старых поездах. Говорить о том, что вагоны едут к нам пока рано. Обсуждается перевозка около 20 вагонов, — отметил он.

Михаил Никулин также рассказал, что сейчас стоит задача перевода старых поездов на пять вагонов и для того, чтобы это сделать новые вагоны. Потому что московские вагоны примерно такого же возраста и такой же модели, что в Новосибирске.

После того как они пройдут капитально восстановительный ремонт, они будут в ровно той же кондиции, что и местные поезда, которые проходили капитальный ремонт.

К слову, это не отменит того, что в Новосибирске будут купены новые поезда. К 2030 году они все равно будут списаны по сроку службы.

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