Андрей Травников проверил ход строительства кампуса мирового уровня в НГУ

На месте снесенного общежития и на участке рядом с ним будут построены сразу несколько зданий. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал на стройплощадке нового кампуса мирового уровня в НГУ. Напомним, его строят на месте бывшего общежития, построенного еще в 69-е.

— Мы взяли на себя повышенные обязательства — хотелось бы закрыть контур первого объекта уже в этом году. Объем строительства — значительный, это целый комплекс зданий физматшколы и университета, общей площадью 75 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день общая стоимость строительства, из разных источников финансирования — 11 миллиардов 800 миллионов рублей, — пояснил глава региона.

Поскольку стройка развернута в жилом и густонаселенном районе Академгородка, рабочим приходится особенно тщательно продумывать организацию своих действий. Для этого создан постоянно действующий штаб по строительства новых корпусов НГУ. Им руководит зампред председателя правительства региона Владимир Знатков.

Отметим, что на месте снесенного общежития и на участке рядом с ним будут построены сразу несколько зданий. В том числе: новое общежитие на 690 мест, досуговый и учебный корпуса. Соединены между собой постройки будут теплым подземным переходом. В перспективе там также планируется построить еще одно общежитие на 550 мест, а также корпус поточных аудиторий с проектным центром и научную библиотеку. А также исследовательский и учебно-лабораторный корпус.

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