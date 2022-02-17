В Новосибирске пропал 83-летний пенсионер в камуфляжной форме

Это фото пенсионера было сделано 20 лет назад. Фото: "ЛизаАлерт" НСО

В Новосибирске волонтеры и полиция ищут 83-летнего Попова Геннадия Ивановича, который пропал в Дзержинском районе. Пенсионера последний раз видели соседи 31 января 2022 года.

— Мужчина проживает один и не пользуются сотовой связью, поэтому с родными постоянную связь не поддерживает. Когда в очередной раз они к нему приехали, оказалось, что его дома нет. Опросили соседей, те рассказали, что последний раз его видели 31 января. На момент размещения ориентировки данных о том, чтобы он находился где-то в больнице — нет. Заявку к нам подали сотрудники полиции, получившие заявление от родных. Очень важно сейчас размещение ориентировки в Сети и получение возможных свидетельств, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Ищут пенсионера по старой фотографии 20-летней давности, другой у родных нет. Сейчас мужчина выглядит гораздо старше и всегда передвигается с чем-то: рюкзаком с санками, в летнее время у него с собой тележка на колесах.

Приметы пропавшего: рост 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.

Предположительно, в день исчезновения был одет в камуфляжную куртку со штанами, черные сапоги и черную шапку-ушанку. С собой могут быть санки или рюкзак

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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