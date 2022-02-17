В Новосибирске пенсионерка отсудила полмиллиона за протекающий потолок

Плесень распространялась по всей квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская пенсионерка отсудила почти полмиллиона у управляющей компании за протекающий потолок. Решение по иску опубликовали на сайте Калининского районного суда.

Проблема возникла еще в 2015 году — в квартире на верхнем этаже появились щели в межпанельных швах. Хозяйка квартиры неоднократно писала заявления к УК «Регион» с просьбой заделать швы. Пенсионерка жаловалась, что в одной из комнат наблюдается протечка во время дождей, зимой намокают обои, а при оттепели мокнут стены.

Коммунальщики откликнулись только через два года — мастера точечно заделали место протечки, но это не решило проблему. Между тем, стены квартиры покрывались плесенью в местах протечек во время дождей и заморозков. От потолка до пола весь угол покрылся черной плесенью, которая пошла по верхнему горизонтальному стыку с потолком и вдоль плинтусов пола, пробралась на кухню.

Экологи подтвердили опасность грибка, а специалисты с тепловизорами рекомендовали заделать межпанельные швы снаружи стены дома. Пенсионерка подала в суд, но в управляющей компании иск не признали. Заявили, что якобы ответчик сделал ремонт межпанельных швов в 2017 году и в 2021 году.

— Взыскать с УК «Регион» в пользу пенсионерки в счет возмещения материального ущерба 272 тысячу рублей, компенсацию морального вреда, расходы на проведение экспертиз и штраф за неудовлетворение требований потребителя в 141 тысячу, а всего взыскать 458 тысяч рублей. Обязать УК «Уют» произвести ремонт межпанельных швов согласно экспертному заключению, — постановили в Калининском районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.