Новосибирский наркодиспансер прокомментировал длинные очереди

Например, в четверг, 17 февраля, очередей не было. Фото: Телеграм-канал "Новосибирь"

Руководство новосибирского наркодиспансера объяснило причину длинных очередей, которые вызвали общественный резонанс после опубликованных кадров в Сети.

— Скопление людей действительно имело место в понедельник, 14 февраля, в связи с болезнью части сотрудников психоневрологического диспансера, специалисты которого для удобства пациентов ведут прием в одном отделении с наркологами. Во вторник руководством диспансеров дополнительно были выведены еще один врач и два регистратора. Такого количества персонала достаточно для обслуживания всех обратившихся по предварительной записи граждан. С 15 февраля очередей в диспансере нет, — заявили в медучреждении.

Известно, что, например, отдел платных услуг работает по предварительной записи. Очереди могут образоваться только, если пациенты приходят раньше положенного времении. Также представители наркодиспансера отметили, что кадры, выложенные в соцсетях, были сделаны до открытия диспансера.

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