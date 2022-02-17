Под Новосибирском открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

На открытии также присутствовал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов. Фото: Заксобрание НСО

В Новосибирской области в поселке Шипуновский Сузунского района торжественно открыли фельдшерско-акушерский пункт. В мероприятии принял участие председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

— У нас существует государственная программа, мы строим ФАПы по всей области. Ежегодно строим по 30-40 объектов. Поздравляю вас с открытием нового пункта, надеюсь, что и дальше Сузунский район будет процветать, развиваться, и здесь будут появляться новые объекты, — заявил Андрей Шимкив.

Известно, что в текущем году у правительства Новосибирской области в приоритете построить больше медицинских объектов. Так, в 2022 году должны быть построены и введены в работу 57 зданий поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. За год в эксплуатацию должны ввести и около 40 ФАПов. Из областного бюджета на эти цели потратят больше полумиллиарда рублей.

К слову, строительство ФАПа в поселке Шипуновский началось после обращения избирателей к депутатам Заксобрания региона Андрею Шимкиву и Евгению Покровскому. Объект экстренно был необходим для жителей поселка, потому что старое деревянное здание сгорело несколько лет назад. В сентябре 2021 года после заключения контракта, подрядчик приступил к работе и за такой короткий промежуток времени сдал объект. На его строительство власти потратили более 11 миллионов рублей. Медучреждение оснастили современным оборудованием, на которое потратили 2,1 миллионов рублей.

На открытии также присутствовал главный врач «Сузунской центральной районной больницы» Владимир Утенков, который поздравил поселок с открытием современного медцентра.

— В настоящее время мы максимально приближаем все современные стандарты здравоохранения, которые есть в городском стационаре, непосредственно к жителям Сузунского района. Сегодня в ФАПе уже есть опытный фельдшер, со стажем более двадцати лет, — заявил он.

Он также пожелал местным жителям развивать свой поселок.

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