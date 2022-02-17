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Происшествия17 февраля 2022 9:43

В Новосибирской области будут судить мужчину, до смерти забившего друга

Свою вину он полностью признает
Галина СИМОНОВА
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Мужчина признал свою вину.

Мужчина признал свою вину.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области под суд пойдет мужчина, до смерти забивший своего друга. Сибиряки вместе выпивали, когда между ними произошла ссора, закончившаяся, в итоге, трагедией.

— Ночью 13 февраля время в доме по улице Западная рабочего поселка Коченево двое ранее знакомых мужчин вместе выпивали. В один момент между ними произошел конфликт, переросший в драку, и 36-летний мужчина начал избивать своего знакомого руками и ногами. От полученных травм тот скончался на месте, а подозреваемый сбежал, — сообщили в областном Следственном комитете.

Однако вскоре его все равно задержала полиция. Мужчине предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой смерть потерпевшего по статье 111 УК РФ. Свою вину в произошедшем он полностью признал. Вскоре ему изберут меру пресечения.

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