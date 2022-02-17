В Новосибирске инженер получил год колонии за сбитую пенсионерку

Виновник ДТП раскаялся в суде Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске 31-летний водитель получил срок за смерть 61-летней пенсионерки в ДТП. Подробности КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Трагедия произошла 29 августа прошлого года у дома на улице Ягодинская, 1 корпус 1. По данным следствия, мужчина на Volkswagen Polo спешил по техническому проезду со стороны улицы Дукача к трассе и не успел затормозить перед пешеходным переходом.

— Приближаясь к пешеходному переходу, подсудимый не снизил скорость и сбил 62-летнюю женщину в зоне пешеходного перехода. Женщина получила тяжелые травмы головы, туловища, переломы ног и скончалась. Виновник ДТП признал вину и раскаялся на суде, а также принес извинения сыну погибшей, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

Водитель ранее не был судим, работал инженером и характеризовался положительно. Он добровольно возместил 150 тысяч рублей родственникам пенсионерки, однако те настаивали на строгом наказании и предъявили иск на компенсацию морального вреда.

Суд назначил водителю 1 год лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года. Приговор в законную силу не вступил.

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