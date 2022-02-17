Tele2 изучила новогодний шопинг новосибирцев: поток посетителей торговых центров вырос в полтора раза год к году

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Активнее всего на шопинге клиенты Tele2 были 28-30 декабря и 6-7 января. В эти дни абоненты потратили в торговых центрах наибольшее количество гигабайтов.

Tele2 с помощью технологий big data оценила активность клиентов в торговых центрах Новосибирска в конце декабря 2021 года и в новогодние каникулы 2022 года. В выборке учтены посетители пяти торгово-развлекательных центров: «Галерея», «Аура», «Мега», «Сан Сити» и «Голден Парк». Посещаемость ТРЦ выросла в полтора раза год к году.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Активнее всего в торговых центрах клиенты Tele2 были 28-30 декабря – в эти дни абоненты потратили на шопинге больше всего интернет-трафика. 31 декабря и 1 января потребление мобильного интернета снизилось вдвое и снова начало расти только 2 января. Очевидно, новосибирцы решили воспользоваться длинными каникулами, чтобы сделать покупки без предновогодней суеты. В начале нового года пик потребления мобильного интернета Tele2 в торговых центрах зафиксировали 6 и 7 января. Затем активность абонентов начала снижаться и 9 января опустилась на уровень буднего дня.