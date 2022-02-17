В Новосибирске уличный грабитель избил женщину и забрал у нее телефон

Нашли преступника по отпечаткам пальцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске у дома на улице Бориса Богаткова неизвестный напал на 36-летнюю женщину. Ударив ее, он забрал у нее мобильный и скрылся. Ущерб составил 14 тысяч рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел 4 февраля.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте ЧП, нашла неподалеку бутылку спиртного. Пострадавшая вспомнила, что такую же в руках держал ее обидчик. С бутылки сняли отпечатки пальцев. А еще установили магазин, где грабитель купил алкоголь. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что злоумышленник был одет в светлую куртку.

Вскоре полицейские установили и задержали напавшего на женщину:

— Им оказался 35-летний ранее судимый за кражу и грабеж житель Октябрьского района. Выяснилось, что подозреваемый сбыл похищенный телефон, а затем снял куртку, в которой совершил преступление, и выбросил в мусорный контейнер. Злоумышленник признал свою вину. Местонахождение похищенного устанавливается, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На новосибирца завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Ему грозит срок до 7 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям на территории Новосибирска.

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