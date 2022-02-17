В Новосибирске от коронавируса умер 38-летний мужчина

Заболели коронавирусом еще 5 043 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки умерли еще 13 человек.

— Это были мужчины в возрасте от 38 до 82 лет и женщины от 63 до 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 838 человек, — сообщает оперштаб.

Также за сутки заразились 5 043 человека. Общее число заболевших составило 165 тысяч, из них — 22 110 детей. Выздоровели за сутки 704 пациента, общее число выздоровевших — 82 652 человека.

В отделениях реанимации лежат 322 человека, среди них 48 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 867 человек, в том числе 158 детей.

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