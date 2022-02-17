В Новосибирске оштрафовали водителя тонированного трактора

Тонированный трактор чистил снег в центре города. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя тонированного трактора, который ночью чистил снег на площади Ленина. Кадрами в Сети поделились подписчики в аккаунте «АСТ-54» в Инстаграм.

— По факту данной публикации сотрудниками Госавтоинспекции было возбуждено административное расследование, по результатам которого установлено, что трактором управлял 33-летний водитель. В отношении водителя составлен административный материал по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством, на котором установлены стекла светопропускание, которых не соответствует требованиям, -рассказали в ГИБДД.

Кроме того, оказалось, что у водителя трактора есть неоплаченные штрафы. Теперь ему предстоит их выплатить в двухкратном размере неуплаченной суммы.

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