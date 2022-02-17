Под Новосибирском в три раза увеличат вложения в крупный контейнерный терминал

Проект будет развиваться в двух этапах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском увеличат вложения на строительство транспортно-логистического центра в три раза: с 5 до 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

— Реализация проекта предполагается в формате «грузовой деревни». Инвестиции будут увеличены с 5 до 15 миллиардов рублей, площадь задействованных земельных участков составит более 300 гектаров, существенно расширен перечень предоставляемых услуг, — рассказали в пресс-службе агентства.

Само строительство планируют начать в мае 2022 года. Проект будет развиваться в двух этапах: мощность первого этапа ТЛЦ «Сибирский» составит 300 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в год, второго этапа — 600 тысяч в год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.