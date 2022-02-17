Под Новосибирском в три раза увеличат вложения в крупный контейнерный терминал

Проект будет развиваться в двух этапах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под Новосибирском увеличат вложения на строительство транспортно-логистического центра в три раза: с 5 до 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство инвестиционного развития Новосибирской области.
— Реализация проекта предполагается в формате «грузовой деревни». Инвестиции будут увеличены с 5 до 15 миллиардов рублей, площадь задействованных земельных участков составит более 300 гектаров, существенно расширен перечень предоставляемых услуг, — рассказали в пресс-службе агентства.
Само строительство планируют начать в мае 2022 года. Проект будет развиваться в двух этапах: мощность первого этапа ТЛЦ «Сибирский» составит 300 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в год, второго этапа — 600 тысяч в год.
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