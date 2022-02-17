Три самолета-памятника выставили напоказ в аэропорту Толмачево

Самолеты привезли в музей под открытым небом. Фото: «NskPlanes»
В аэропорту Толмачево на открытую площадку Музея истории авиации выкатили два самолета «Алроса» и один борт «Сибирь». Об этом сообщили в группе «NskPlanes» в социальной сети «Вконтакте».
— Сегодня в аэропорту Толмачево произошел долгожданный переезд самолетов-памятников с закрытой территории на общедоступную, — рассказали в группе.
Сейчас в музее сразу перед последним поворотом к шлагбаумам можно увидеть самолет Ту-154М «Сибирь», а также прибывшие Ил-86 «Сибирь», Ту-154М «Алроса» и Ту-134Б-3 «Алроса».
Правда, площадка пока до конца не оборудована, и любопытных посетителей просят быть осторожнее.
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