В Новосибирском зоопарке барсуки вышли из спячки и принесли в город весну

Барсуки вышли из спячки и принесли весну в Новосибирске. Фото: В.Габов

В Новосибирск пришло потепление, и пухленькие барсуки вышли из зимней спячки. Такую новость рассказали сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

— Барсуки Новосибирского зоопарка, впадавшие в спячку, покинули зимние укрытия. Это один из наших самых верных признаков весны! — рассказали в зоопарке.

Вольеры барсуков тут же расчистили от снега, чтобы ничего не мешало их пробуждению. Животные уже начали потихоньку прогуливаться и выходить к людям. Кормят барсуков сейчас по чуть-чуть, но постепенно увеличивают порции.

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