Студент из Новосибирской области получит медаль за спасение друга от смертельного удара током

Леша получил серьезные травмы. Фото: Сибкрай.ru

Бердский студент Вячеслав Маковский летом 2021 года спас своего друга Лешу от смерти. Ребята работали — собирали шишки в лесу под присмотром водителя, когда в машине произошло короткое замыкание. Водитель лежал под капотом, поэтому умер на месте, а Лешу успел спасти Слава.

— Эмоционально я на тот момент просто в шоке был. Не понимал, что происходит и как-то просто на инстинктах действовал. Уже потом, когда мне рассказали, что ЛЭП была на десять тысяч вольт, другие подробности, меня несколько дней трясло, — рассказал герой Сибкрай.ru.

Слава отделался легким электрическим ожогом, но больше пострадал психологически — по ночам мальчик просыпался с криками. А вот Леша хотел быть летчиком, но трагедия лишила его мечты. Ему пришлось ампутировать пальцы, но это еще не самое страшное — действие тока может длиться в течение двух лет.

Слава получил награду от МЧС, а теперь его представили к областной медали «За смелость и отвагу». Скромный парень очень смущается из-за того, что его наградили.

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