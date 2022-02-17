Под Новосибирском 64-летний мужчина воткнул нож в грудь приятелю. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области уголовное дело завели на 64-летнего мужчину — он жестоко расправился с приятелем во время застолья. Судить его будут по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, 15 февраля 2022 года в селе Новокаменка на улице Солнечной двое приятелей распивали спиртное. Во время застолья они поссорились. Фигурант по делу взял нож и не менее 3-х раз ударил им собутыльника в грудь. От полученных травм тот умер на месте, — рассказали в Следкоме.

Злоумышленника задержали. В четверг днем, 17 февраля, в Новосибирском районном суде ему изберут меру пресечения.

Вину агрессор признал в полном объеме.

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