Новосибирцы пожаловались на парковку для инвалидов, заваленную снегом. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска пожаловались на нечищеную от снега парковку в Октябрьском районе города. При этом предназначена она для инвалидов — обозначена специальным знаком. Они сфотографировали увязшую в сугробах парковку и опубликовали в соцсети.

— Парковка для инвалидов на улице Выборной около дома №144 вся завалена снегом, — возмутился автор поста в группе «АСТ-54».

Комментаторы разделили негодование автора. Они написали, что ответственные лица наплевательски относятся к людям с ограниченными возможностями.

— Причем летом такие парковки есть, зимой нет.. Сами власти их же на зиму списывают, зато летом штрафуют за парковку на этих местах. Идеальная логика, — написали в комментариях к посту новосибирцы.

Некоторые подписчики предложили горожанам не ждать реакции властей, а самостоятельно расчистить от снега место, предназначенное для парковки инвалидов.

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