В Советском и Первомайском районах Новосибирска изменят автобусные маршруты

Автобусные маршруты изменятся в 2022 году. Фото: София Березовская

В Новосибирске продолжается оптимизация транспортной системы. В 2022 году изменят маршруты автобусов в двух районах города. Об этом на брифинге 16 февраля сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров.

— С 17 января мы запустили новый автобусный маршрут №88. Маршрут увязывает основные микрорайоны Советского, Ленинского и Кировского районов, — уточнил Владимир Кондауров.

Новый экспресс-маршрут 45К, который пройдет по Советскому шоссе и будет ехать без остановок, запустят с 25 февраля. Недавно запустили маршруты № 45 и № 88, которые тоже связали ОбьГЭС и площадь Карла Маркса. С 27 февраля больше не будет автобуса № 5, который повторяет путь нового автобусного маршрута 45К.

Маршрут автобуса № 36, который раньше перевозил людей со «Шлюза» до метро «Речной вокзал», тоже изменят. Он будет ходить через Бугринский мост до площади Карла Маркса, количество транспорта увеличится до 18 автобусов.

С 1 марта по кольцу начнут ходить еще два маршрута в Советском районе — № 65а и 65. Они будут ходить от «Нижней Ельцовки» по верхней и нижней зонам Академгородка, через микрорайоны «Шлюз» и «Щ».

Следующий этап оптимизации — изменение маршрутов в Первомайском районе.

— С 21 февраля корректируется схема движения автобуса № 21 «УМ-3» — «Вокзал Новосибирск-Главный» с переносом движения с ул. Первомайской на ул. Героев Революции для охвата жилых массивов, — отметил начальник управления. Количество автобусов увеличится до 14.

На маршрут № 54 из Первомайского района до Железнодорожного вокзала дополнительно введут 7 автобусов, из-за этого уберут повторяющую путь маршрутку № 1 и автобус № 69.

Во всех новых транспортных средствах будет действовать оплата картой.

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