Пробки в Новосибирске на утро 17 февраля 2022 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 17 февраля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 17 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Также заторы образовались на улицах Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Ватутина, Котовского и Станиславского. Кроме того, сложно проехать по улицам Покрышкина, Новогодней, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту.

На правобережье сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Восход, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Добролюбова и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 17 февраля, достиг 6 баллов.

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