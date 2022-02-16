В Новосибирске семь жилых домов остались без воды почти на сутки

Без воды почти на сутки остались семь жилых домов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске в Октябрьском районе без воды почти на сутки остались семь жилых домов. Водоснабжение отключили еще днем 16 февраля.
Как сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск», причина произошедшего — повреждение водопровода. Воду отключили в домах на улице Бориса Богаткова.
Вернуть людям воду планируется примерно в шесть утра в четверг, 17 февраля.
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